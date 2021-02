Hier wurde die südafrikanische Mutante in Südtirol festgestellt

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis die südafrikanische Mutation auch in Südtirol festgestellt werden würde“, so Arno Kompatscher. Das liege nicht nur an der Nähe zu Nordtirol, wo einige Hundert dieser Fälle aufgetreten sind, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Mutation auch in einigen Regionen Italiens bereits zirkuliert. Und: „Diese Nachricht erfüllt uns mit einer gewissen Sorge.“Die Fälle der südafrikanischen Variante in Südtirol , die 6 Einzelpersonen betreffen, traten in den 4 Gemeinden Meran, St. Pankraz in Ulten, Riffian und in Moos in Passeier auf. Kompatscher habe den Gesundheitsminister über das Auftreten der Mutation informiert, Landesrat Thomas Widmann stehe in Kontakt mit Experten in Rom.In den 4 betroffenen Gemeinden werden nun engmaschig weitere Tests durchgeführt, so wie es das Protokoll für Zonen, in denen Mutationen aufgetreten sind, vorsieht, so der Landeshauptmann. Außerdem werde das Contact tracing, also die Verfolgung der Kontakte, in ausgeweiteter Form erfolgen. Die Organisation dieser besonderen Maßnahmen laufe seit gestern Abend.Auch über restriktivere Maßnahmen in den Gemeinden mit südafrikanischer Mutante werde beraten. Die Landesregierung werde darüber allerdings erst am Nachmittag entscheiden. Wie durchgesickert ist, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass in den betroffenen Gemeinden am Montag Bildungseinrichtungen wie Kindergarten, Grundschule und Mittelschule nicht wie geplant öffnen. Die Oberschüler sind, wie berichtet, sowieso auch in der Woche nach den Ferien im Fernunterricht.Ob die Schulen und Bildungseinrichtungen im restlichen Land am Montag öffnen, bleibt abzuwarten.

