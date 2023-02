Hinweise auf US-chinesische Gespräche im Ballon-Streit

Die US-Regierung wies am Montag Vorwürfe Chinas zurück, amerikanische Höhenballons hätten die Volksrepublik ohne Erlaubnis überflogen. „Jede Behauptung, dass die US-Regierung Überwachungsballons die Volksrepublik China überqueren lässt, ist falsch“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson. China betreibe vielmehr Spionage mit Höhenballons, mit denen die Souveränität der Vereinigten Staaten und von über 40 Ländern auf fünf Kontinenten verletzt worden sei.Watson reagierte damit auf Angaben des chinesischen Außenministeriums, nach denen im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal US-Ballons in großer Höhe über chinesischem Territorium geflogen seien. Auf die Frage, wie China auf die Flüge reagieren werde, sagte der Ministeriumssprecher lediglich, die Reaktionen der Volksrepublik auf solche Vorfälle seien verantwortungsvoll und professionell.USA-Experte Reinhard Heinisch meinte Montagabend in der ZiB 2 des ORF, dass es ob der Vielzahl der entdeckten chinesischen Ballone wahrscheinlich sei, dass die Amerikaner nun einfach genauer nachschauten. Die Absage der Chinareise von US-Außenminister Antony Blinken aufgrund der Vorfälle bezeichnete der Professor der Universität Salzburg nicht als Überreaktion. Des Weiteren sprach Heinisch von enormem gegenseitigem Misstrauen. Es gebe eine Situation, in der die USA glaubten, dass Peking jede Schwäche der USA ausnütze. „Jetzt versucht man Stärke zu zeigen, wenn man jedoch Stärke zeigt, dann sieht Peking darin auch wieder einen Anlass zurückzuschlagen.“Das Verhältnis der beiden Länder bezeichnete der Politikwissenschafter in der ORF-Sendung als „relativ verfahren“. Auf mehreren Fronten gebe es eine Zunahme der Probleme, „und diese Probleme bedürfen eines Managements“, was sehr viel Kontakt und Kommunikation erfordere, fuhr Heinisch fort. „Und wenn diese Kommunikation nicht funktioniert, dann ist die Alternative natürlich eine Zunahme des Konfliktpotenzials“, sagte der Experte abschließend.