Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 27,1 Prozent, 2016 bei 35,4 Prozent. <BR \/><BR \/>Die Datenbasis ist eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken, hieß es. Zur Wahl sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.<BR \/><BR \/>Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18 Uhr geöffnet ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wahl-in-sachsen-anhalt-laeuft-umfragen-sehen-afd-klar-vorne" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).