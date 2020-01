Regionalwahl in Italien: Salvinis Lega scheitert in der Emilia-Romagna

Der Mitte-Links-Kandidat der Sozialdemokraten, Stefano Bonaccini, liegt nach aktuellen Hochrechnungen auf 51,37 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin der rechten Lega Salvinis, Lucia Borgonzoni, unterlag mit 43,71 Prozent.





Die Wahl in der Region gilt als wichtiger Test für die Regierung in Rom aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten, da die Emilia-Romagna seit jeher in linker Hand ist. Ein Verlust an die Lega wäre ein schwerer Schlag für die Regierung des parteilosen Premierministers Giuseppe Conte gewesen.Zeitgleich wurde auch in Kalabrien gewählt, wo sich laut Hochrechnungen die Mitte-Rechts-Kandidatin der Partei Forza Italia, Jole Santelli, durchsetzte. Die Sterne-Bewegung erlebte demnach in beiden Regionen ein Debakel.

apa/stol