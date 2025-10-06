<h3>\r\nHochwassertag in Neumarkt<\/h3>Die Veranstaltung am Samstag ist Teil der staatlichen Bewusstseinsbildungskampagne „Io non rischio – Ich riskiere nicht“. Die Bevölkerung erhält Informationen zum richtigen Verhalten bei Hochwasser, zum Gefahrenzonenplan, zum Stand der Verbauungen, zu Überflutungsszenarien und zu einer eventuell notwendigen Evakuierung. Geplant sind zudem ein Vortrag zur Geschichte der Etsch sowie ein geführter Rundgang. Ein Flyer zum Hochwassertag liegt bei.<h3>\r\nProbealarm mit 570 Sirenen<\/h3>Der Zivilschutz-Probealarm, seit 1999 durchgeführt und seit 2021 jährlich abgewickelt, wird am Montag, 13. Oktober, kurz nach 10 Uhr ausgelöst – voraussichtlich um zehn nach zehn. Dann ertönt landesweit ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen, an allen 570 Sirenen in Südtirol.<BR \/><BR \/>Der Probealarm dient nicht nur dazu, technische Mängel aufzudecken. Er soll vor allem die Bevölkerung mit dem Zivilschutzsignal vertraut machen – und mit dem Verhalten, das im Ernstfall notwendig ist: Nach dem Alarm sollte möglichst schnell ein Gebäude aufgesucht, Fenster und Türen geschlossen sowie Lüftungen ausgeschaltet werden. Anschließend gilt es, Radio oder Fernseher einzuschalten. Dort geht das Bevölkerungsinformationssystem auf Sendung. Auch im Bürgernetz wird informiert.<h3>\r\nNeue Videos erklären die Signale<\/h3>Welche Sirenensignale es gibt und was sie bedeuten, erklärt der Bevölkerungsschutz in neuen Videos auf Deutsch, Italienisch und Englisch. Sie sind auf den YouTube-Kanälen des Landes Südtirol abrufbar – unter den Titeln „Die Alarmierung in Südtirol“, „Il sistema provinciale di allerta“ und „Alarm Warning in South Tyrol“.