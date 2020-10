Höhere Beteiligung bei der Stichwahl

Das Interesse an der Bürgermeister-Stichwahl in Meran ist groß: Sowohl in Bozen wie in Meran ist sie höher als vor 5 Jahren. Um 17 Uhr lag sie in der Passerstadt bei 35,5 Prozent und in der Landeshauptstadt bei 33,9 Prozent.