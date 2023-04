Hörtenbergtunnel: „Projekt kann nun endlich vorangetrieben werden“

Steigerung an Lebensqualität und Sicherheit

Bis zum 9. Mai läuft die Ausschreibung, die laut einer Antwort des zuständigen Mobilitätslandesrates auf eine Aktuelle Fragestunde in der Februarsitzung des Südtiroler Landtages im Anschluss danach 6 bis 8 Monate Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen wird.Genauer unter die Lupe genommen werden sollen mit der Ausschreibung auch die Portalbereiche und deren Positionierung, um eine eventuelle Verlängerung in den Guntschnatunnel ins Auge fassen zu können.Locher ist erfreut über diese Entwicklung: „Das Projekt kann nun weiter vorangetrieben und eine Entschärfung der Verkehrssituation in Bozen in einigen Jahren in Aussicht gestellt werden.“Derzeit leiden Anrainer, Fußgänger und auch öffentliche Verkehrsmittel massiv unter dem erhöhten Verkehrsaufkommen, immer wieder kommt es zu Unfällen und gefährlichen Situationen. Hochrechnungen zufolge sollen nach dem Bau des Tunnels pro Tag etwa 6000 –bis 7000 Fahrzeuge weniger das Stadtzentrum queren. „Der Bau einer Umfahrung bedeutet zwar nicht eine Verkehrsentlastung, sondern ist vielmehr eine Verlagerung. In diesem Fall bedeutet sie aber eine erhebliche Steigerung an Lebensqualität und Sicherheit für die Bevölkerung“, unterstreicht der SVP-Landtagsabgeordnete.Locher ist sich sicher, dass auch die begleitenden Maßnahmen in Sachen Verkehrsberuhigung wie etwa die Stärkung der Radmobilität oder die Neustrukturierung des Verkehrs in Bozen Süd zu einer spürbaren Aufwertung der Landeshauptstadt führen werden.