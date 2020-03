Hofer mit 75,8 Prozent neuer FPÖ-Obmann im Burgenland

Der FPÖ-Bundesparteichef erhielt 100 von 132 gültigen Stimmen. 32 Delegierte votierten für den Ex-Landtagsabgeordneten Manfred Haidinger, der 24,24 Prozent erreichte. Stimmberechtigt waren insgesamt 150 Delegierte.Hofer nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen „in einer sehr, sehr schwierigen Situation“. Er verspreche, dass er alles geben werde, „um diese Partei nach vorne zu bringen“. „Geben wir Gas gemeinsam“, sagte er zu den Delegierten.Vor der Abstimmung hatte es angesichts der Kampfkandidatur auf dem Landesparteitag der FPÖ mehrfach Appelle an den innerparteilichen Zusammenhalt gegeben. Er sei als Demokrat angetreten und nehme die Wahl zur Kenntnis, betonte Haidinger nach dem Votum: „Wir stehen jetzt alle gemeinsam hinter unserem neu gewählten Landesparteiobmann.“ Man gehe mit ihm mit neuem Elan in die nächsten 3 Jahre, um gemeinsam die Gemeinderatswahlen im Burgenland schlagen zu können.

apa