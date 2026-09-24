Und was soll ich sagen: Es wurde etwas Besonderes. Nicht etwa, weil ich im Plenarsaal auf der Regierungsbank Platz nehmen durfte. Auch wenn einem das schließlich nicht alle Tage passiert. Besonders war vielmehr etwas anderes: Man merkte, dass die Herrschaften im Ausschuss ernsthaft daran interessiert sind, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. <BR \/><BR \/>Die richtigen Antworten zu haben. Bei der Mehrheit ging es deshalb nicht um Schuldzuweisungen und Unterstellungen, sondern um die viel schwierigere Frage: Was können wir aus den Fehlern lernen? Und da werden auch wir Medien mitmachen. Das zu versprechen, hat gutgetan. Noch besser klingt in dieser Geschichte nur ein Satz. Und der ist zugleich die größte Hoffnung: Nie wieder!<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>