Schulamt-Funktionär lässt Noten seines Sohnes verbessern – Thema im Landtag

In der Bozner Mittelschule „Ugo Foscolo“ habe ein hoher Funktionär des Schulamts interveniert, um die Noten seines Sohnes in 2 Fächern nach oben zu korrigieren. Dieser mutmaßliche Fall von bildungspolitischer Einflussnahme war am Dienstag auch Thema in der Fragestunde des Landtags.