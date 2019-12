Hongkong rutscht mit Protesten ins Neue Jahr

Ein Neujahrsmarsch am 1. Jänner sei von der Polizei genehmigt und werde von einem großen Park in der belebten Causeway Bay starten und im zentralen Geschäftsviertel enden, sagten die Organisatoren, die Civil Human Rights Front. Die Organisation hatte zuvor die friedlichen Mehr-Millionen-Märsche im Juni durchgeführt und Anfang Dezember den letzten Massenmarsch abgehalten, an dem nach ihren Angaben rund 800.000 Menschen teilnahmen.





apa