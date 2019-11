Hongkonger Demokratie-Aktivist kritisiert Schweigen des Papstes

Franziskus hatte während seiner jüngsten Asien-Reise in der vergangenen Woche die Hoffnung auf eine friedliche Konfliktlösung bekundet und in einem Telegramm an die pektingtreue Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam einen allgemeinen Wunsch nach „Wohlergehen und Frieden für alle“ bekundet, aber eine direkte Aussage zu den Protesten vermieden.





Wong sagte, in Anbetracht der Interessen des Vatikan an China sei er von den Worten des Papstes nicht überrascht, aber gleichwohl enttäuscht. Er hoffe, Franziskus werde seine Haltung überdenken, wenn die Kundgebungen und die Ausschreitungen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion andauerten. Der Papst müsse dann den Demonstranten und den Menschenrechtsverletzungen mehr Aufmerksamkeit schenken, so der Aktivist.Ebenfalls enttäuscht äußerte sich Wong über die „gleichgültigen Äußerungen“ von Italiens Außenminister Luigi Di Maio. Organisiert wurde die Konferenz mit der Videoschaltung von der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia und der ultraliberalen Radikalen Partei.

apa