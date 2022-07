„Gastgewerbe vom Bettenstopp nicht ausgenommen“

HGV-Direktor Thomas Gruber

„Seit 2021 gibt es für das Hotel- und Gastgewerbe keine Möglichkeit zur quantitativen Erweiterung“, sagt HGV-Direktor Thomas Gruber zu STOL.Das bedeutet: Seit rund einem Jahr hätten die gewerblichen Gastbetriebe in Südtirol keine Möglichkeit einer Bettenerweiterung.Die am Freitag von der Gesetzgebungskommission des Landtags beschlossene Streichung der Bettenobergrenze aus dem Artikel 8 betreffe daher nur UaB-Betriebe und die Privatzimmervermieter. „Für unsere Betriebe“, so Gruber gilt diese Ausnahme hingegen nicht.„Wir hoffen, dass das Plenum des Südtiroler Landtags diese im Gesetzgebungsausschuss definierte Regelung wieder revidiert“, so Gruber.