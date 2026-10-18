Das Einkaufszentrum am Fuße des Hochhauses blieb indes geöffnet, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Das „Kingdom Centre“ zählt mit seinen 99 Stockwerken zu den prägenden Gebäuden der Skyline von Riad. Es beherbergt unter anderem das Regionalbüro des Internationalen Währungsfonds.<BR \/><BR \/>Saudi-Arabien führt seit mehr als einem Jahrzehnt eine Militärkoalition an, die der international anerkannten Regierung des Jemen im Kampf gegen die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz zur Seite steht. Seit Monatsbeginn griffen die Huthis den internationalen Flughafen von Riad mehrfach an. Bei dem folgenschwersten Angriff wurden am vergangenen Wochenende 13 Menschen getötet und etwa 300 weitere verletzt.