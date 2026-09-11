Die Meerenge von Bab al-Mandab zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt und verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean. Seit der weitgehenden Blockade der Straße von Hormuz durch Teheran im Zuge des Iran-Kriegs hat Bab al-Mandab zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Insel Perim teilt die Meerenge in zwei Schifffahrtsrouten.<BR \/><BR \/>Im Zuge der neuen Eskalation im Jemen sind UNO-Daten zufolge mehr als 46.000 Menschen in die Flucht getrieben worden. „Familien werden gezwungen, in diesem Konflikt zum zweiten oder dritten Mal zu fliehen, wobei ihnen fast nichts mehr geblieben ist“, sagte die Chefin der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Amy Pope, laut einer Mitteilung.<BR \/><BR \/>Unterdessen griff Saudi-Arabien laut Angaben der Houthis am Freitag die Hafenstadt Mokka an. Der „Feind“ habe zwei Angriffe auf den Flughafen von Mokka gestartet, berichtete der Houthi-Fernsehsender al-Masirah. Die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen hatten am Vortag die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt am Roten Meer übernommen. Saudi-Arabien unterstützt die Regierungstruppen im Jemen in ihrem Kampf gegen die Houthi-Miliz.<BR \/><BR \/>Die jemenitischen Streitkräfte kündigten Gegenangriffe an, um die von den Houthis eroberten Gebiete entlang der Küste des Roten Meeres zurückzugewinnen. Die international anerkannte Regierung werde Waffen und Flugzeuge einsetzen, um die Bewegungen der Rebellen in Schlüsselgebieten zu unterbinden, teilten die Streitkräfte mit. Dies betreffe unter anderem die Straße zur Küstenstadt Mokka, die die Houthis am Donnerstag zusammen mit den Hanish-Inseln im Roten Meer eingenommen hatten. Militärsprecher Oberst Majed al-Nasili rief die Zivilbevölkerung auf, die Verbindung zwischen den Städten Täiz und Mokka zu meiden. Die Kämpfe hatten sich in den vergangenen Tagen verschärft, da die Houthis sich verstärkt auf die Kontrolle der jemenitischen Küstenlinie konzentrierten.<BR \/><BR \/>Vor dem Hintergrund neuer Kämpfe im Jemen haben sich die Außenminister des Iran und Saudi-Arabiens über die „Eskalation der Spannungen“ in der Region ausgetauscht. In einem Telefonat am Donnerstagabend sprachen Abbas Araqchi und sein saudi-arabischer Amtskollege Faisal bin Farhan über „wachsende Unsicherheiten“, wie das Ministerium in Teheran mitteilte. Beide Seiten betonten demnach die Notwendigkeit, ihre diplomatischen Bemühungen fortzusetzen, „um eine Ausweitung der Spannungen zu verhindern und die Stabilität wiederherzustellen“. Iran und Saudi-Arabien unterstützen in dem Konflikt gegnerische Parteien: Während Teheran die Houthi-Miliz militärisch und finanziell stärkt, unterstützt Riad die international anerkannte Regierung im Jemen im Kampf gegen die Houthis.<BR \/><BR \/>Der Jemen und die dortigen Kämpfe werden in der Mitteilung des iranischen Außenministeriums nicht explizit erwähnt. In einer gesonderten Erklärung zum Jemen betonte das iranische Außenministerium jedoch, dass es „unmöglich“ sei, den Konflikt militärisch zu lösen.<BR \/><BR \/>Der rasche Vormarsch der Houthis an der Küste wird Regierungs- und Geheimdienstkreisen zufolge direkt von den iranischen Revolutionsgarden gesteuert. Ziel sei es, eine neue Front im Konflikt mit den USA zu eröffnen. Der Iran habe den Houthis vergangene Woche befohlen, ihre Angriffe zu intensivieren, und dafür finanzielle Hilfe, Waffen und Berater zugesagt, sagten zwei iranische Insider. Teheran bestreitet jedoch eine militärische Einflussnahme.<BR \/><BR \/>Angesichts der Lage bat der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in zwei Telefonaten um amerikanische Luftschläge gegen die Houthis, wie das Portal „Axios“ unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtete. Trump habe die Bitte jedoch abgelehnt. Die USA wollten ein direktes militärisches Eingreifen vermeiden, äußerten jedoch wachsende Sorgen über den eskalierenden Konflikt.<BR \/><BR \/>Um eine weitere Eskalation zu verhindern, planen die Außenminister der Golfstaaten offenbar ein Treffen mit dem iranischen Ressortchef. Wie die Zeitung „Financial Times“ am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, soll das Treffen am Montag in der omanischen Küstenstadt Salalah stattfinden. Ziel der von Oman und dem Iran vorangetriebenen Initiative sei eine vorübergehende Vereinbarung zur Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz.<BR \/><BR \/>Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) fürchtet, dass der sich verschärfende Konflikte im Roten Meer noch mehr Menschen in den Hunger treibt. „Die Welt schaut auf die Straße von Hormuz“, sagte der WFP-Direktor für Deutschland, Österreich und Liechtenstein, Martin Frick, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Doch die aktuelle Eskalation rund um die Meerenge von Bab al-Mandab könnte die globalen Handels- und Versorgungslinien für Lebensmittel noch mehr strangulieren.“<BR \/><BR \/>Die ersten Opfer wären Frick zufolge die Menschen im Jemen und in Somalia. Beide Länder importierten rund 90 Prozent ihrer Nahrungsmittel. Mit dem Schwarzen Meer, der Straße von Hormuz und Bab al-Mandab stünden inzwischen drei Schlagadern des Welthandels gleichzeitig praktisch still.<BR \/><BR \/>„Für ärmere Länder, die von Lebensmittelimporten abhängen, droht das dramatische Folgen zu haben“, warnt Frick. Nach WFP-Schätzungen könnte bereits die Schließung der Straße von Hormuz dazu führen, dass zusätzliche 45 Millionen Menschen hungern, weil weniger Nahrung zur Verfügung steht und Preise steigen.