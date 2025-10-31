Während Messner seine Position als beliebtester Politiker Südtirols behauptet, mussten zwei politische Neulinge Verluste hinnehmen: Luis Walcher und Peter Brunner, die bei der Landtagswahl 2023 mit starken Vorzugsstimmen aufgefallen waren, rutschten in der Gunst der Befragten zurück.<BR \/><BR \/>Im Gegensatz dazu verzeichnet das Team K einen deutlichen Aufwärtstrend. Parteichef Paul Köllensperger und Maria Elisabeth Rieder konnten ihre Beliebtheit weiter steigern und zählen zu den Gewinnern der aktuellen SWZ-Umfrage, die am heutigen Freitag erschienen ist.