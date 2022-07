Hunderte Einsatzkräfte räumen Protestlager in Sri Lanka

In Sri Lanka haben mehr als 1000 Soldaten und Polizisten mitten in der Nacht das Hauptprotestlager um das Präsidentenbüro gestürmt und aufgelöst. Dabei seien mindestens 8 Menschen festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag früh der dpa. Nur Stunden zuvor war der bisherige Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe als Staatsoberhaupt vereidigt worden.