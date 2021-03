Hunderte entführte Schülerinnen in Nigeria wieder frei

„Ich freue mich, berichten zu können, dass die Mädchen freigelassen wurden“, sagte Matawalle. Die Schülerinnen befänden sich derzeit im Regierungsgebäude in Zamfara.Bewaffnete Angreifer hatten in der Nacht auf Freitag das Mädcheninternat in Jangebe überfallen und 317 Schülerinnen verschleppt. Papst Franziskus verurteilte die „abscheuliche Tat“, die aber keinen politischen Hintergrund zu haben schien. Seit Jahren mehren sich die Angriffe krimineller Banden im Norden und im Zentrum Nigerias.Die in Nigeria als „Banditen“ bezeichneten Gangs entführen Menschen, um Lösegeld zu erpressen, und sind für Plünderungen und Vergewaltigungen verantwortlich. Es gibt wachsende Bedenken, dass sie mit Jihadisten aus dem Nordosten kooperieren könnten. Diese kämpfen seit Jahren für die Errichtung eines islamistischen Staats.

apa/afp