In Rom und Mailand demonstrierten Tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Nach den Ausschreitungen am Rande von Protesten am vergangenen Wochenende in Mailand hatte die Regierung scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. <BR \/><BR \/>In Mailand wurden 500 Soldaten mobilisiert, zahlreiche Polizisten waren im Einsatz. In der Modemetropole verbarrikadierten zahlreiche Ladenbesitzer die Schaufenster ihrer Geschäfte. Die Regierung hatte zudem Maßnahmen beschlossen, um die Festnahme Minderjähriger zu erleichtern und deren Eltern bei Sachbeschädigungen mit Geldstrafen zu belegen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377129_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Verstärkung der Militärpräsenz in den italienischen Städten habe es vonseiten der Linken Rufe nach einer „Militarisierung“ gegeben, schrieb Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf Instagram. „Es ist bemerkenswert, dass die Soldaten, die zur Sicherheit der Bürger beitragen, Anlass zur Sorge geben und nicht etwa jene Gewalttätigen, die versuchten, die öffentlichen Plätze in Orte der Auseinandersetzung zu verwandeln“, kritisierte die Regierungschefin.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377132_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Meloni veröffentlichte dazu Fotos von Soldaten, die in den Städten im Einsatz waren. Allen Angehörigen des Heeres, die an der Operation „Strade sicure“ (Sichere Straßen) beteiligt seien, gelte ihr Dank. Ihre Präsenz sei eine Garantie für die Italiener, erklärte die Regierungschefin abschließend.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377135_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor Beginn der Demonstrationen wurde ein 30-jähriger italienischer Journalist marokkanischer Herkunft festgenommen, der als mutmaßlicher Kopf der mit den Ausschreitungen in der Mailänder Innenstadt in Verbindung gebrachten Bewegung „17. Oktober“ gilt. Er muss sich wegen Terrorismus, Anstiftung zu Straftaten und organisierter Gewalt bei öffentlichen Demonstrationen verantworten. Er war am Samstag auf Anordnung der Mailänder Staatsanwaltschaft festgenommen worden. Er soll über soziale Medien zur Begehung von Straftaten angestiftet haben.