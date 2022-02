Hunderttausende Arbeitnehmer in ganz Italien nicht geimpft

Der italienische Ministerrat hat im Jänner eine Impfpflicht für alle über 50-jährigen Bürger in Italien erlassen.Wer mit dem heutigen 15. Februar keinen 2G-Nachweis am Arbeitsplatz vorweisen kann, wird suspendiert, gilt als unentschuldigt abwesend und bekommt kein Gehalt und auch keine sonstigen Vergütungen.Bei Nicht-Einhaltung Geldstrafe bis zu 1500 EuroIn ganz Italien sind 1,2 Millionen Bürger über 50 nicht geimpft, 500.000 davon sind Arbeitnehmer, sagt der Unterstaatssekretär im Gesundheitsministerium Andrea Costa.In Südtirol sind rund 17.000 Personen über 50 nicht geimpft, da aber einige schon in Pension oder nicht berufstätig sind, betrifft die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz rund 10.000 Südtiroler Wer für die Kontrolle der Einhaltung der Regeln zuständig ist, lesen Sie hier

stol