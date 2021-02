IAEA setzt Kontrollen im Iran vorerst eingeschränkt fort

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA kann ihre Kontrollen des iranischen Atomprogramms vorerst eingeschränkt fortsetzen. Bei seinem Besuch in Teheran sei ein akzeptables Ergebnis erzielt worden, teilte IAEO-Chef Rafael Grossi am Sonntagabend bei seiner Rückkehr in Wien mit. Die temporäre Vereinbarung gelte vorerst für bis zu drei Monate, ergänzte der Behörden-Chef. Die Inspektoren hätten allerdings weniger Zugang zu den Anlagen.