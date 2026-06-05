Die sozialen Medien entscheiden heute darüber, wer Bedeutung hat. Wer viele Likes sammelt, gilt als volksnah – selbst dann, wenn er außer Selfies noch wenig zustande gebracht hat. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75050051_quote" \/><BR \/><BR \/>Besonders ehrgeizige Jungpolitiker beherrschen dieses Spiel inzwischen meisterhaft. Kein Anlass ist zu klein, keine Gelegenheit zu banal. Die politische Leistung besteht heute oft darin, möglichst überall dabei zu sein, wo – wie wir Südtiroler sagen – ein blauer Rauch aufgeht. <BR \/><BR \/>Man arbeitet nicht mehr für die Öffentlichkeit, sondern an der eigenen Öffentlichkeit. „Ich poste, also bin ich“ – das scheint für so manchen die neue politische Philosophie zu sein. <BR \/><BR \/>Der Wähler soll nicht mehr überzeugt, sondern unterhalten werden. Und genau deshalb wünsche ich mir immer öfter ein paar von den Alten zurück.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>