<b>Kaum sind wir hinter der Türschwelle, reden wir gleich über Tagespolitik… <BR \/><\/b>Luis Durnwalder (lacht): Das ist halt Gewohnheit. Ich saß 35 Jahre in der Landesregierung, 40 Jahre im Landtag und davor war ich fünf Jahre Bürgermeister. Nach 45 Jahren in der Politik kann und will ich nicht neutral sein und mich heraushalten. Ich beiß’ mir eh ab und zu fast die Zunge ab ... Ich weiß genau, dass viele – vor allem jene, denen das nicht passt – denken, ich hätte lang genug Zeit gehabt zu reden und zu handeln. Deshalb sollte ich jetzt still sein. Andererseits kann man einem Menschen nicht seinen Charakter nehmen. Wie alle Bürger, die auch nur ein wenig politisch interessiert sind, denke und rede ich gerne mit… <BR \/><BR \/><b>Sie sind immer ein gefragter Interviewpartner und weichen keinen Fragen aus. Aber Sie könnten sagen, dass Sie nicht über die Tagespolitik reden...<\/b><BR \/>Durnwalder: Ich unterteile keine Fragen und mache nie einen Unterschied, ob eine Frage angenehm ist oder nicht. Wenn ich unterwegs bin und Freunde und Bekannte treffe, sage ich immer meine Meinung. Da macht es keinen Sinn, dass ich still bin, wenn mich ein Journalist fragt. Soll ich eine private Meinung haben und eine für die Zeitung? Das geht nicht. Ich weiß eh, wer was warum fragt und ich denke, dass ich schon ein wenig provozieren darf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wenn Sie sich in die Tagespolitik einmischen, gibt es Aufregung. In der SVP wird spekuliert, was Sie damit bezwecken wollen. <BR \/><\/b>Durnwalder: Jein, ganz so ist es nicht. Normale Antworten werden hingenommen. Wenn ich ein wenig provozieren will oder wenn ich wirklich etwas sagen möchte, merken die Leute das. Ich bekomme dann auch viele Reaktionen.<BR \/><BR \/><b>Kritische Worte Ihrerseits haben in den letzten Wochen nicht gefehlt.<\/b> Durnwalder: Sie meinen die Neueinteilung der Senatswahlkreise? Da kam die Provokation nicht von mir … (lacht), da wurde ich provoziert, so dass ich etwas sagen musste. Schauen Sie, es wäre alles so einfach gewesen. Die Unterlandler sind doch vernünftige Leute. Hätte man mit denen vorher geredet und klar aufgezeigt, um was es geht und welche Möglichkeiten es gibt, wäre es vielleicht zu einer Lösung gekommen. Sicher bin ich mir nicht, aber es hätte sein können. Freilich, wenn die Parteifunktionäre das Ergebnis aus der Zeitung lesen, stimmt etwas nicht …<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76449645_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Fehlt heute der direkte Kontakt zwischen Politik und Bevölkerung?<\/b> Durnwalder: Sehr sogar. Heute hat die Partei, ich meine die Volkspartei, in vielen Orten keine Leute mehr, weil Partei und Politik nicht mehr in direktem Kontakt mit den Bürgern stehen. Das wäre bei einer normalen, ideologisch ausgerichteten Partei auch tragisch, aber bei der Volkspartei ist es weitaus tragischer. Die SVP ist nicht ideologisch ausgerichtet, wie andere, vor allem staatliche Parteien. Natürlich ändern sich die Zeiten und alles wird schwieriger, aber die SVP hat den Anspruch, alle zu vertreten außer die extreme Rechte und Linke. Umso mehr muss man mit allen Leuten reden, statt alles nur auf die Ebene der reinen Verwaltung zu verschieben.<BR \/><BR \/><b>Hilft diese Bürgernähe auch gegen den aufkeimenden Populismus in der Politik?<\/b><BR \/>Durnwalder: So wie ich es praktiziert habe, war es erst einmal eine Abwertung des Amtes. Das gebe ich zu. Silvius Magnago war eine Ausnahme. Wenn er in ein Dorf gekommen ist, war das ein Sonderereignis. Alle haben ihm die Aufwartung gemacht, Chöre und Musikkapellen sind aufmarschiert. Wenn ich gekommen bin, haben sie die Karten herausgeholt und wollten mit mir Watten. Das war eigentlich ein Fehler, aber beides kann man nicht haben – also einerseits die Volksnähe und andererseits Respekt durch Abstand. Der Respekt war schon da. Auch bei mir sind Musikkapellen und Chöre gekommen. Aber irgendwie war meine Präsenz kein Sonderereignis. Ich war für alle einfach nur der Luis. Und für die Italiener war ich der Durni. Denen hat diese Art der Politik auch gefallen …<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362348_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Die Wirtschaft boomt, der Landeshaushalt auch, aber immer mehr Menschen tun sich schwer damit, über die Runden zu kommen.<\/b> Durnwalder: Ein großer Kontrast, ja. Wenn wir sehen, dass Leute nicht mehr wissen, wie sie bis ans Monatsende kommen, muss man handeln, und zwar schnell. Es darf in Südtirol keine Rente mehr unter tausend Euro geben. Ich weiß, oft wird darauf hingewiesen, dass diese Menschen zu wenig einbezahlt haben. Aber das waren damals halt auch andere Zeiten. Das Land hätte Möglichkeiten, über das Lebensminimum korrigierend einzuwirken, und das muss getan werden. Aber es gibt auch noch andere Baustellen …<BR \/><BR \/><b>Welche meinen Sie? <BR \/><\/b>Durnwalder: Nehmen wir die Pflegeeinstufung. Ich kenne Fälle, da warten Leute auch noch länger als ein Jahr, weil das mit den Einstufungen nicht funktioniert! Es gibt doch Hausärzte, Vertrauensärzte. Warum können nicht sie die Einstufungen vornehmen? Die kennen ihre Patienten genau. Dann kann es innerhalb von drei Monaten Stichproben-Kontrollen geben und dann ist Schluss. Man muss die Dinge praktisch angehen. Das gilt auch für andere Bereiche, zum Beispiel im Bausektor. Kleinere Eingriffe müssen entbürokratisiert werden.<BR \/><BR \/><b>Praktische Politik aus dem Stegreif. <BR \/><\/b>Durnwalder: Das war alles schon zu meiner Zeit in Diskussion. Da ist wirklich nichts neu zu erfinden.<BR \/><BR \/><b>Allerdings sind die Verwaltungswege komplexer geworden. Sie konnten noch anschaffen, das geht heute nicht mehr ?<BR \/><\/b>Durnwalder: Früher war es einfacher. Das ist richtig. Aber heute fehlt in der Politik oft der Mut und deshalb delegiert man zu viel an die Beamten. Früher haben sich auch die Beamten um die Fälle gekümmert, aber die Verantwortung blieb beim Politiker. Ich bin immer hinter meinen Beamten gestanden und habe sie verteidigt. Beamte und Politiker müssen eine Einheit bilden, wo der eine den anderen ergänzt. Ziel muss es sein, Probleme rasch und mit Hausverstand zu lösen. Ich gestehe, die Zeiten sind andere. Als wir 1970 in Pfalzen den Kindergarten eröffnet haben, was war das für eine Freude für die ganze Gemeinde! Heute kann man zum Beschluss für den Neubau gleich die Vorlage für den Rekurs mitliefern, weil er für die einen zu groß, die anderen zu schön und für Dritte was weiß ich was ist …<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362351_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Haben Sie viele Termine? <BR \/><\/b>Durnwalder: Ja, ich bin schon ziemlich unterwegs. Aber zu früher ist das gar kein Vergleich. Dazu kommt, dass ich heute zum Beispiel für einen Vortrag alle Sachen selbst suchen muss. Früher haben das meine Mitarbeiter erledigt. Mit dem Computer kann ich nicht gut umgehen, da helfen mir jetzt meine Frau Angelika und meine Tochter Greta. Aber die studiert derzeit in England und ist nicht da, deshalb kann sie mir auch nicht helfen. Die kennt sich nämlich am besten aus.<BR \/><BR \/><b>Werden Sie auch noch häufig angesprochen, wenn Sie unterwegs sind?<\/b><BR \/>Durnwalder: Immer. Die Leute machen dann Selfies oder sie grüßen mich freundlich. Wenn ich durch Bozen gehe, reden mich immer Italiener an und freuen sich einfach, mich zu sehen.<BR \/><BR \/><b>Haben Sie einen Rat für die Jungen? Sollten sie sich in der Politik engagieren? <BR \/><\/b>Durnwalder: Ja, sie sollten mehr Courage haben. Sie sollen sich getrauen, in die Politik zu gehen. Letztendlich wird die Politik, die heute gemacht wird, vorwiegend für die Zukunft dieser Menschen gemacht. Also sollten sie Erfahrungen sammeln und diese können sie später positiv einbringen. Außerhalb vom Zaun zu stehen und zu kommentieren, was nicht gut geht, ist keine Lösung. Und später ohne jede Erfahrung dazustehen, wenn es darauf ankommt, ist auch keine Lösung.<BR \/><BR \/><b>Wie sieht es mit den vielen Prozessen aus, die Sie bestreiten mussten?<\/b><b>Belastet Sie diese Sache oder konnten Sie das überwinden?<\/b><BR \/>Durnwalder: Ich versuche, alles beiseite zu schieben. Aber wenn man nur ein wenig an der Oberfläche kratzt, bricht alles wieder auf. Es ist einfach ungerecht, und mit einer Ungerechtigkeit wird man nicht so leicht fertig. Selbst die Staatsanwälte sagten, dass ich nichts in die eigene Tasche gesteckt habe. Sie beriefen sich auf formelle Fehler. Nun bin ich in zwei getrennten Verfahren einmal frei und einmal schuldig gesprochen worden – bei gleicher Sachlage. Das kann nicht sein! Und bei den Genehmigungen für den Abschuss von Murmeltieren habe ich 35 Jahre lang gleich gehandelt, und plötzlich soll das nicht mehr passen? Nachdem ich aus dem Amt geschieden bin? Ich zahle die Strafen in Raten ab, rund 10.000 Euro im Monat – noch bis zum Jahr 2031. Da hilft auch meine Frau mit. Ich hoffe immer noch auf Gerechtigkeit durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.<BR \/><BR \/><b>Haben Sie Fehler gemacht, die Sie jetzt mit 85 eingestehen können?<BR \/><\/b>Durnwalder: Jeder, der arbeitet, macht Fehler. Was ich anders machen würde? Wenn es eine Wiederholung gäbe, würde ich die vielen Termine und Sprechstunden etwas reduzieren. Und ich würde mehr Rücksicht auf meine Familie nehmen. Meine erste Ehe ist daran zerbrochen, obwohl wir uns immer gut verstanden haben. Aber ich war einfach nie da. Ich war zugleich mit der Politik verheiratet. Heute bin ich glücklich, habe eine Frau und eine Tochter. Aber das versteht man leider erst, wenn es sehr spät ist.<BR \/><BR \/><b>Wollen wir jetzt auch noch darüber sprechen, wer neuer Landeshauptmann wird? <BR \/><\/b>Durnwalder: (lacht) Natürlich, sehr gerne! Aber schaltet jetzt bitte das Tonband aus …<BR \/><BR \/><b>Eine beeindruckende Karriere<BR \/><\/b>-Geboren am 23. September 1941 in Pfalzen<BR \/>-Grundschule in Hofern, <BR \/>Gymnasium Kloster Neustift<BR \/>-Studium der Agrarwissenschaften in Wien<BR \/>-Von 1964 bis 1965 <BR \/>Vorsitzender der Südtiroler Hochschülerschaft<BR \/>-1967 Direktor des Südtiroler Bauernbundes<BR \/>-1969 Bürgermeister <BR \/>von Pfalzen<BR \/>-1973 Wahl in den Südtiroler Landtag, Regionalassessor<BR \/>-1978 bis 1989 Landesrat für Landwirtschaft<BR \/>-1989 bis 2014 Südtiroler Landeshauptmann<BR \/>-Wahlen 1998 und 2003 über 100.000 Vorzugsstimmen<BR \/>-1997 bis 2002 Gründungspräsident Uni Bozen<BR \/>-Gründungspräsident der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino