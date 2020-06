Idlib: Erster Toter bei Luftangriff seit Waffenruhe-Beginn

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien stützt sich auf ein Netzwerk von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Die Rettungsorganisation Weißhelme meldete über Twitter, 8 Menschen seien zudem verletzt worden, darunter 5 Kinder.Die Region um die Stadt Idlib ist nach mehr als 9 Jahren Bürgerkrieg das letzte große Gebiet des Landes unter Kontrolle von Rebellen. Russland als Verbündeter der Regierung und die Türkei als Unterstützer der bewaffneten Opposition hatten sich Anfang März auf eine Waffenruhe für das umkämpfte Gebiet geeinigt.Bereits in den vergangenen Tagen gab es nach Angaben der Menschenrechtsbeobachter jedoch heftige Gefechte sowie russische Luftangriffe. Dabei seien am Montag bei Kämpfen 22 Rebellen und 19 Soldaten der syrischen Armee getötet worden.„Uns liegen Berichte vor, dass einige in diesen Gebieten lebende Zivilisten das Gebiet verlassen haben, doch das Ausmaß der Vertreibung ist derzeit noch unklar“, teilte der Sprecher des UNO-Nothilfebüros (OCHA), David Swanson, auf Anfrage mit. Das sei besorgniserregend. Die Vereinten Nationen erinnerten alle Parteien erneut an ihre Verpflichtung, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen.

apa