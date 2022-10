Ignazio La Russa neuer Senatschef in Italien

Nicht unumstritten

La Russa, Mitbegründer von Fratelli d'Italia, erhielt 116 Stimmen, die nötige absolute Mehrheit der insgesamt 206 Senatoren lag bei 104.Im Abgeordnetenhaus zeichnete sich indes zunächst keine erfolgreiche Wahl ab. Das lag daran, dass dort in den ersten 3 Wahlgängen eine Mehrheit von 2 Dritteln nötig ist, die die Rechtsallianz nicht hat.Ab Wahlgang 4, der erst für Freitag vorgesehen ist, reicht die absolute Mehrheit.Der Mitbegründer der Partei Fratelli d'Italia, die bei den Parlamentswahlen am 25. September die meisten Sitze gewonnen hat, setzte sich im erste Wahlgang mit 116 Stimmen durch.Der 1947 auf Sizilien geborene La Russa blickt auf eine lange politische Karriere zurück und ist nicht unumstritten: Im Wahlkampf behauptete er, dass alle Italiener „Erben des Duce“ sind, also von Diktator Benito Mussolini.Während der Corona-Pandemie riet er in den sozialen Medien, dass die Italiener sich nicht mehr die Hand geben, sondern den „Römischen Gruß“ (analog zum Hitlergruß) der Faschisten zeigen sollten. Vor 4 Jahren zeigte La Russa in einem Interview stolz sein Wohnzimmer mit Devotionalien und einer Statue Mussolinis.