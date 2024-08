Am 1. September soll das Informatiksystem IKIS abgestellt und von der EGA, der elektronischen Gesundheitsakte, ersetzt werden. So zumindest wurde es den Hausärzten kürzlich per E-Mail mitgeteilt. Weil die EGA aber noch nicht so ausgereift sei, um das bisher gut funktionierende IKIS zu ersetzen, regt sich bei den Hausärzten – und auch den Patienten – Widerstand.