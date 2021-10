Im Prozess zu Pariser Anschlägen sagen Überlebende aus

Bei den islamistischen Anschlägen an einem Fußballstadion, auf Straßencafés und im Bataclan waren 130 Menschen getötet worden, 350 wurden verletzt. Im Bataclan hatte gerade ein Konzert der Eagles of Death Metal begonnen, als 3 Attentäter den Saal stürmten und 90 Menschen töteten.Seit vergangener Woche hört das Gericht Opfer und Angehörige an, im Schnitt etwa 15 am Tag. In dem umfangreichsten Prozess, den Frankreich je erlebt hat, müssen sich 20 mutmaßliche Attentäter und Helfer verantworten. Hauptangeklagter ist das einzige noch lebende Mitglied der Kommandos, der 32 Jahre Franko-Marokkaner Salah Abdeslam.

apa