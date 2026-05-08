Bei der Befragung der Organisation Alliance of Democracies des früheren NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen in diesem Frühjahr rutschte das Image der USA weltweit von einem Wert von minus fünf Prozent im Vorjahr noch weiter auf minus 16 ab. Damit ist Russland (minus elf Prozent) inzwischen im Durchschnitt beliebter. Auf schlechtere Werte als die USA kamen nur Israel, Nordkorea, Afghanistan und der Iran.<BR \/><BR \/>Der rasante Rückgang des US-Ansehens sei traurig, jedoch nicht schockierend, sagte Rasmussen. „Die US-Außenpolitik der vergangenen 18 Monate hat unter anderem die transatlantischen Beziehungen infrage gestellt, weitreichende Zölle verhängt und damit gedroht, in das Gebiet eines NATO-Verbündeten einzumarschieren“, erklärte der Däne. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gedroht, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, das zum NATO-Mitglied Dänemark gehört.<h3>\r\nBefragte stärken Grönland den Rücken<\/h3>Bei der internationalen Umfrage wurden die Teilnehmer auch zu ihrer Haltung zu verschiedenen Kriegen und Konflikten gefragt. Am deutlichsten fiel hier die Antwort im Grönland-Konflikt zwischen den USA und dem dänischen Königreich aus: In 85 Ländern schlugen sich die Befragten überwiegend auf die Seite von Grönland und Dänemark, nur in zwei Ländern eher auf die Seite der USA. In Bezug etwa auf den Iran-Krieg zeigte sich ein ausgewogeneres Bild.<BR \/><BR \/>Der Democracy Perception Index (DPI) ist nach Angaben von Alliance of Democracies die weltweit größte jährliche Studie zur Wahrnehmung der Demokratie. Der Großteil der Ergebnisse basiert nach Angaben der Organisation auf repräsentativen Umfragen mit mehr als 94.000 Befragten in 98 Ländern. Zu ihrer Wahrnehmung der einzelnen Länder wurden knapp 46.700 Menschen in 85 Ländern online befragt. Die Studie wird jedes Jahr vor einem Demokratiegipfel in Kopenhagen veröffentlicht. Daran nehmen am kommenden Dienstag unter anderem die dänische geschäftsführende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sowie Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen teil.