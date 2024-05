Immer mehr Antisemitismus in Italien: „1000-prozentiger Anstieg“

Segre: „Lasse mich nicht einschüchtern“

Aktivisten versuchen in Messegelände einzudringen

„Seit dem 7. Oktober haben wir einen 1000-prozentigen Anstieg der Meldungen über Antisemitismus“, sagte der parteilose Innenminister und bezog sich dabei auf die Angriffe der Hamas auf Israel. „Wir haben die Kontrollen verschärft. Ich stelle fest, dass in der öffentlichen Debatte ein gewisses Maß an Unterschätzung herrscht. Jede Aktion, hinter der sich ein Wiederaufflammen antizionistischer und antisemitischer Stimmungen verbirgt, muss bekämpft werden“, erklärte Piantedosi.Liliana Segre, Senatorin auf Lebenszeit und Holocaust-Gegnerin, beklagte, dass sie seit geraumer Zeit ernsthaften Drohungen ausgesetzt sei, und betonte, dass sie nicht die Absicht habe, sich einschüchtern zu lassen.„Ich erhalte verrückte Drohungen, die ich jahrelang ignoriert habe. Ich lebe gerne, ich bin aktiv, ich habe viele Leidenschaften. Soll ich zu Hause bleiben, weil mich jemand umbringen will? Nein“, sagte die 93-Jährige. Sie erklärte sich „furchtbar traurig über die schreckliche Atmosphäre“, die durch die brutalen und beispiellosen Angriffe der Hamas gegen Israel am 7. Oktober und die darauffolgende israelische Reaktion in Gaza ausgelöst wurde.Einige pro-palästinensische Aktivisten hatten am Samstag die Absperrung am Eingang der Turiner Buchmesse aufgebrochen. Sie versuchten in das Messegelände einzudringen, wurden aber von der Polizei mit Schlagstöcken zurückgedrängt, berichteten italienische Medien. Die Buchmesse sei eine „zionistische Veranstaltung“, riefen die Demonstranten, die gegen die Absperrungen am Haupteingang traten.