Die Schlichtungskommission ist ein Kollegialorgan, das eine wichtige Filterfunktion zu Gunsten der zuständigen Landesgerichte in Arbeitssachen hat. „Das Organ führt keine Entscheidungen herbei, sondern nimmt die institutionelle Aufgabe wahr, zwischen den Parteien eine einvernehmliche Lösung oder einen Kompromiss zur Beilegung des Streitgegenstands auszuarbeiten“, erklärt Amtsdirektor Ambach. Zuständig sei die Kommission sowohl für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse als auch für Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst, für Verträge in der Landwirtschaft und bei Agenturverhältnissen sowie Handelsvertretungen. <BR \/><h3>\r\nEinigungsquote von 94 Prozent im Jahr 2025<\/h3>Die Arbeit der Schlichtungskommission, so berichtet der zuständige Amtsdirektor, nehme ständig zu: Im Jahr 2025 wurden vor der Schlichtungskommission insgesamt 526 Anträge eingereicht. Im Sektor Industrie 179, im Sektor Landwirtschaft 23, im Handel\/Gastgewerbe\/Tourismus 259, im öffentlichen Sektor 52 und im Sektor Handwerk 13. „Dabei wurden insgesamt 488 Streitfälle behandelt und in 460 Fällen konnte der Streitfall einer einvernehmlichen Lösung zugeführt werden“, berichtet Ambach. Das entspricht einer Einigungsquote von etwa 94 Prozent. <BR \/><h3>\r\nZahl der Schlichtungsverfahren steigt ständig<\/h3>Im laufenden Jahr wurden bereits mit 25. September 572 Schlichtungsanträge bei der Kommission eingereicht. Die überwiegende Mehrheit aus dem Bereich Industrie sowie aus dem Sektor Handel\/Gastgewerbe\/Tourismus. „Insgesamt 540 Streitfälle wurden vor der Kommission für Arbeitsstreitfälle behandelt und in 521 Fällen konnte eine Einigung zwischen den Streitparteien erzielt werden“, erläutert Ambach die jüngsten Zahlen. <BR \/><BR \/><BR \/>Für Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof ist die hohe Einigungsquote eine Bestätigung für die gute und unparteiische Arbeit der Schlichtungskommission. „Der Gang vor Gericht sollte immer das letzte Mittel sein. Mit Unterstützung der Schlichtungskommission lassen sich meist tragfähige Lösungen finden, mit denen beide Seiten gut leben können und gleichzeitig wertvolle Zeit und Kosten sparen“, unterstreicht Landesrätin Amhof.<BR \/><BR \/>Die Schlichtungskommission ist ein paritätisches Organ, das unabhängig und souverän arbeitet. Im August 2026 wurde das Gremium, dem Stefan Luther, der Direktor der Abteilung Arbeitsmarktservice, vorsteht, von der Landesregierung neu zusammengesetzt.