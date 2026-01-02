Das schade auch dem Ansehen der Stadt. Eine Anfrage im Gemeinderat bestätige, dass diese Probleme bekannt sind. Die Gemeinde verweist auf die Zuständigkeit des staatlichen Betreibers RFI, räumt aber ein, dass besonders die Situation in den sanitären Anlagen untragbar ist. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256742_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Sich hinter Zuständigkeiten zu verstecken, reicht nicht aus. Wer will, findet Wege – wer nicht will, findet Ausreden“, meint Unterberger. Es muss auch anders gehen: Durch die Übernahme von Bahnhofsgebäuden oder klare Vereinbarungen mit RFI.<BR \/><BR \/>Wie STOL bereits mehrfach berichtet hat, sind am Bahnhof Brixen – obwohl er ein zentraler Verkehrsknotenpunkt ist, wesentliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit bis heute nicht umgesetzt. Zudem falle regelmäßig der Aufzug aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/barrierefreie-bahnhoefe-hier-wird-klar-gegen-gesetze-verstossen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>