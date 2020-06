Immuni-App geht in die Testphase

„Die App wurde bereits von 2 Millionen Italienern aufs Handy geladen“, erklärte Domenico Arcuri am Sonntag in einem Interview mit Rai3. Der Kommissar für den Corona-Notstand bezeichnete dabei die App als „essenzielle Komponente in dieser Phase“.Die Testphase wird in den Regionen Apulien, Abruzzen, Marken und Ligurien durchgeführt.Von den sogenannten „contact tracing“-Apps erwartet sich die Politik in zahlreichen Ländern eine raschere und einfachere Rückverfolgung der Infektionskette nach einem positiven Coronavirus-Test.

ansa/zor