Immuni: Italien bemüht sich um Verbreitung von Corona-App

Die Regierung in Rom bemüht sich angesichts steigender Infektionszahlen um eine stärkere Verbreitung der Corona-Warn-App „Immuni“. Die App soll bald in der Lage sein, mit ähnlichen europäischen Plattformen in Kontakt zu treten. Damit soll der Datenaustausch im europäischen Rahmen im Kampf gegen die Epidemie gefördert werden, hieß es.