Immunitätskommission spricht sich gegen Verfahren gegen Salvini aus

Gegen einen Prozess sprachen sich 13 Mitglieder der Kommission aus, dafür 7. 3 Vertreter der regierenden Splitterpartei „Italia viva“ um Expremier Matteo Renzi beteiligten sich nicht an der Abstimmung. Das Votum gilt als Empfehlung an den Senat, der noch über Salvinis Prozess abstimmen muss.Ein Datum für das Votum steht noch nicht fest. Als Senator genießt Salvini Straffreiheit. Ein Prozess ist nur möglich, wenn die Kammer seine Immunität aufhebt. Den Prozess gegen den Mailänder Politiker hatten sizilianische Staatsanwälte beantragt.In einem ähnlichen Fall, der das Küstenwache-Schiff „Gregoretti“ betraf, hatte der Senat bereits am 12. Februar die Immunität Salvinis aufgehoben und so den Weg für einen Prozess frei gemacht. Salvini war im September 2019 mit seiner Partei aus der Regierung in Rom ausgeschieden.

apa