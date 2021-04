Impfen: Südtirol könnte schnell am Ziel sein, aber....

5000 Menschen an einem Tag: So viele Impfungen schaffe Südtirol inzwischen „im Normalbetrieb“, erklärt Landesrat Thomas Widmann. In absehbarer Zeit könnte bei diesem Tempo ein großer Teil der Bevölkerung immunisiert sein. Wenn da nicht ein Problem wäre, über das sich der Landesrat besonders ärgert.