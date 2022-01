Impfpflicht für über 50-Jährige: Stichtag ist der 31. Jänner

Eigentlich wollte Ministerpräsident Mario Draghi eine Impfpflicht am Arbeitsplatz für alle einführen – unabhängig vom Alter. Dies scheiterte jedoch am Widerstand einiger Parteien in der Regierung. So kam schlussendlich ein Kompromiss heraus: die Impfpflicht für alle über 50-Jährigen. Diese haben nun bis zum 31. Jänner Zeit für die Erstimpfung. Kommen Sie dem nicht nach, droht eine Geldstrafe von 100 Euro.Dem aber nicht genug: Am Arbeitsplatz – öffentlich und privat - gilt die Impfpflicht für die über 50-Jährigen ab dem 15. Februar. Will heißen: Wer bis dahin nicht geimpft ist und am Arbeitsplatz erscheint, wird suspendiert, gilt als unentschuldigt abwesend und bekommt kein Gehalt und auch keine sonstigen Vergütungen. Zudem müssen sie eine Strafe zwischen 600 und 1500 Euro bezahlen.Die Pflichtimpfung für die über 50-Jährigen gilt ab sofort und ist derzeit bis zum 15. Juni 2022 vorgesehen.

