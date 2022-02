Impfpflicht für über 50-Jährige: Wie viele Strafen wurden ausgestellt?

AnfangJänner hat die italienische Regierung eine Impfpflicht für über 50-jährige Bürger beschlossen. Damit sollten die Risikogruppen vor einer Corona-Infektion und einem schweren Corona-Verlauf geschützt sein.Bis zum 1. Februar, so heißt es in der Verordnung, müsse mindestens die erste Impfung gemacht worden sein, um der Impfpflicht nachzukommen. Wer dies nicht tut, der müsse mit einer einmaligen Strafe über 100 Euro rechnen. Die Strafe werde von der Agentur der Einnahmen eingehoben.Mit Stichtag 1. Februar waren in ganz Italien noch Hundertausende über 50-Jährige noch nicht geimpft. Wie viele Strafen wurden bislang also ausgestellt? Laut der renommierten Mailänder Wirtschaftszeitung „IlSole24ore“ scheinbar noch gar keine.Die Verordnung sehe zwar die Strafe vor, das Problem sei aber das Sanktionsverfahren selbst, schreibt die Zeitung. „Es ist nämlich noch nicht geklärt, wie man den Schutz der Privatsphäre mit der Notwendigkeit der öffentlichen Gesundheit und den Privacy-Bestimmungen über den Gesundheitszustand der jeweiligen Person in Einklang bringen kann, die der Impfpflicht nicht nachgekommen ist“, heißt es weiter.Die Sanktion bestehe zwar auf dem Papier, bei der Umsetzung hapere es aber noch, kommt „IlSole24ore“ zum Schluss.

