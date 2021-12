Impfpflicht in Österreich: Bis zu 3600 Euro Strafe im Jahr

Von der Impfpflicht ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahren, Schwangere, Genesene bis 180 Tage nach dem positiven Test und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Das berichtete die „ZiB“ am Sonntag.Die Impfpflicht in Österreich gilt ab 1. Februar 2022. Am 15. Februar 2022 bekommen alle Ungeimpften Post vom österreichischen Gesundheitsminister mit der Aufforderung sich impfen zu gehen, ab 15. März werden dann die ersten Strafen von der Bezirksverwaltungsbehörde verschickt.Das Gesundheitsministerium bestätigt laut dem Bericht den Entwurf nicht und will nächste Woche die finale Gesetzesfassung veröffentlichen.

apa