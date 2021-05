Impfstoff-Patente – Papst warnt vor „Virus des Individualismus“

Papst Franziskus hat sich am Samstag für die Patentfreigabe des Corona-Impfstoffs ausgesprochen. Jedem solle Zugang zum Impfstoff garantiert werden. Dies erfordere eine vorübergehende Aussetzung der geistigen Eigentumsrechte, sagte Papst Franziskus in einer Videobotschaft an die jungen Teilnehmer von „Vax Live“, einem Benefizkonzert zur Unterstützung einer globalen Verteilung von Impfstoffen.