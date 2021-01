Impfung: „Ab jetzt weichen wir vom staatlichen Protokoll ab“

In ganz Europa seien die Zahlen im Steigen begriffen, so Landeshauptmann Kompatscher, Maßnahmen seien teils verlängert oder auch verschärft worden.Auch in Rom finden derzeit Beratungen statt, wie die Maßnahmen auf staatsweiter Ebene aussehen sollen. Geplant sei eine Neueinteilung der Regionen je nach Infektionsgeschehen.Laut Kompatscher gebe es in Südtirol momentan eine stabile Situation, die Schule und Arbeit zulässt, auch wenn in einigen Bereichen der Druck steigt.Trotzdem wurde am heutigen Dienstag – auch aufgrund der Einschätzung der Experten – keine Verschärfung der Maßnahmen in Südtirol beschlossen, allerdings wurden genaue Warnschwellen definiert, sprich: Ab bestimmten Zahlen und wenn der Druck auf die Krankenhäuser zu groß wird, werden wieder strengere Maßnahmen, die dann der roten Zone entsprechen würden, eingeführt.Diese strengen Regeln würden dann etwa 3 Wochen gelten. Die Bevölkerung ist daher weiter aufgerufen, sich weiter an die notwendigen Regeln zu halten, damit es nicht zu einem weiteren Lockdown kommen muss.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann unterstrich anschließend die Ausführungen des Landeshauptmannes aufgrund einiger Daten und erklärte, dass man die Situation in den Krankenhäusern noch im Griff habe. Was die Intensivstation anbelangt, befinde man sich auf einem Plateau, die Zahlen auf den Normalstationen seien allerdings leicht im Steigen.Nun sei es essenziell, die Situation von Tag zu Tag zu beobachten, noch wisse man nicht, welche Auswirkungen Silvester hatte. Gibt es über mehrere Tage einen kontinuierlichen Anstieg, der das Gesundheitssystem zu stark belastet, müsse man handeln.Insgesamt seien in Südtirol bis heute 23.545 Impfdosen angekommen. Widmann erklärte, dass der Impfstart aufgrund verschiedenster Faktoren nicht optimal gelaufen sei. Doch das solle sich ab jetzt ändern.Am heutigen Dienstag habe man sich etwa das Ziel gesetzt, bis Ende der Woche 60 Prozent der gelieferten Impfdosen zu verimpfen. Dabei werde man vom staatlichen Protokoll abweichen, das Okay vom Ministerium habe Südtirol bereits bekommen.Das heißt, ab jetzt werden jene Impfdosen, die innerhalb des Sanitätsbetriebes nicht verbraucht werden (etwa weil sich jemand nicht impfen lassen will), an andere Kategorien vergeben, etwa an über 80-Jährige oder an andere Hochrisikogruppen.

vs