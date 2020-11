In 30 Sekunden ist Südtirols Schicksal besiegelt

Am 14. September 1945 wurde in London das Schicksal Südtirols besiegelt. Die Außenminister der Siegermächte des Ersten Weltkriegs nahmen den Friedensvertrag mit Italien an, der die 1920 am Brenner gezogene Staatsgrenze bestätigte.