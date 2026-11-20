„Von der Obergrenze von 30 Prozent für ausländische Schüler pro Klasse bis hin zu Sanktionen gegen Eltern: Die im Schuldekret der Regierung vorgesehenen Maßnahmen sind identisch mit jenen, die die Rechtsparteien in Bozen bekämpft haben, als es um den Schutz der deutschsprachigen Schulen ging“, konstatierte die Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe, Julia Unterberger, im Senatsplenum zum Schuldekret. Es sei die Ironie des Schicksals, dass die Argumente, die damals vorgebracht wurden, heute dazu verwendet werden könnten, das Dekret der Regierung zu kritisieren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386984_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„In Bozen darf man laut Regierungspartei die Freiheit der Familien, die Schule ihrer Kinder zu wählen, nicht einschränken. In Rom hingegen wird eine Obergrenze von 30 Prozent ausländischer Schüler in den Klassen eingeführt. In Bozen wird die Trennung von Schülern nach ihren Sprachkenntnissen als Diskriminierung angeprangert, Rom hingegen wird dieselbe Maßnahme als Instrument der Integration dargestellt. Die Strafen an die Eltern sind in Bozen verfassungswidrig und werden in Rom eingeführt“, listete sie auf. <BR \/><BR \/>Für Landesrat Philipp Achammer zählt hauptsächlich, welche Auswirkungen das Ganze auf Südtirol hat. Und da sieht er keine. Zwischen Südtirols Autonomie einerseits und einem hohen Grad an Einschreibungen im Kindergarten andererseits, komme die 30-Prozent-Klausel hierzulande sicher nicht zur Anwendung (mit mindestens zwei Jahren Kindergartenbesuch fallen Schüler ausländischer Staatsbürgerschaft nicht mehr in die 30-Prozent-Klausel).<BR \/><BR \/>Unabhängig davon stellt Achammer die Sinnhaftigkeit solcher Regelungen infrage: „Die Staatsbürgerschaft hat nicht automatisch etwas über die Sprachkenntnisse zu sagen. Und wer bestimmt dann eigentlich, welche Schüler in einer Klasse ,zu viel„ sind?“ Auch viele andere praktische Fragen seien völlig offen. Südtirol gehe jedenfalls einen anderen Weg: „Wir setzen auf Sprachförderung.“<BR \/><BR \/>Eine Stellungnahme von Landesrat Marco Galateo (Fratelli d'Italia) auf die von Unterberger aufgeworfene Diskrepanz war bis Redaktionsschluss nicht zu erhalten.