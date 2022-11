In diesen Südtiroler Gemeinden muss beim Heizen gespart werden

Das sind die Vorgaben

„Heiz-Klimazonen“ mit unterschiedlichen Einschränkungen

Das sind die Gemeinden der Zone E, für die eine Beschränkung gilt:

Laut Ministerialdekret ist die Senkung um ein Grad der maximalen Heizwerte in der Wintersaison 2022/23 sowie die Verkürzung der Heizperiode um 2 Wochen vorgesehen.Das heißt: Die Heizanlagen dürfen pro Tag eine Stunde weniger und im Vergleich zur Wintersaison 2021/22 um 15 Tage weniger betrieben werden.Der Beginn der Heizperiode wurde bereits um 8 Tage verschoben, und das Ende der Heizperiode wurde entsprechend um 7 Tage vorverlegt.Bei außerordentlichen Witterungsverhältnissen können die Gemeinden jedoch für kurze Zeiträume diese Vorgaben erweitern, heißt es von der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS).Außerhalb der Klimazone F können die Heizungsanlagen täglich zwischen 5 Uhr und 23 Uhr für maximal 13 Stunden eingeschaltet werden. Die maximale Raumtemperatur wurde ebenfalls um ein Grad Celsius gesenkt:17 Grad Celsius +/- 2 Grad Celsius Toleranz für Gebäude, die für industrielle, handwerkliche und ähnliche Aktivitäten genutzt werden19 Grad Celsius +/- 2 Grad Celsius Toleranz für alle anderen Gebäude;Die Gemeinden in Südtirol sind in die Klimazonen E und F eingeteilt. In diesen Klimazonen gelten folgende Nutzungseinschränkungen der Heizungsanlagen:13 Stunden pro Tag vom 22. Oktober bis zum 7. AprilDort gilt keine Beschränkung.Nun bleibt aber die Frage, wie wird die Einhaltung kontrolliert und kann man das überhaupt kontrollieren? Das lesen Sie in diesem s+Artikel.