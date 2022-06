In diesen Südtiroler Gemeinden sparen die Vermieter doppelt

Wie die „Dolomiten“ vor einigen Tagen berichtet haben, trifft es mit Wolkenstein, St. Ulrich, St. Christina, Bozen, Abtei, Corvara, Leifers, Brixen, Enneberg, Meran, Terlan, Eppan, Auer, Schenna, Sterzing, Lana, Sexten, Kaltern, Vahrn, Marling und Tirol jene Gemeinden, in denen der Mietpreis mehr als 20 Prozent über den durchschnittlichen Preisen im Land liegt.Am Dienstag hat die Landesregierung die Liste der Gemeinden, in denen der Leerstand höher, vermietete Wohnungen niedriger besteuert werden, festgelegt. „Jetzt erfolgt noch eine Anhörung dieser 21 Gemeinden. Es kann ja durchaus sein, dass bei der Berechnung ein Fehler gemacht wurde“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher.In 2 bis 3 Wochen sollten die Anhörungen über die Bühne sein, und dann ist es fix: Ab 1. Jänner 2023 können die betreffenden Gemeinden von Immobilienbesitzern für ihre längerfristig leerstehende Wohnung oder ihr brachliegendes Baugrundstück 2,5 bis 3,5 Prozent an GIS einheben. Bei einem Katasterwert von 300.000 Euro macht das immerhin 7500 Euro an Gemeindeimmobiliensteuer aus.Während Leerstandsbesitzer in diesen 21 Gemeinden tiefer in die Tasche greifen müssen, sollen Immobilienbesitzer, die ihre Wohnung an Einheimische vermietet haben, besonders belohnt werden. Zum einen müssen die Gemeinden die GIS-Mehreinnahmen in Form einer Steuerreduzierung an sie weitergeben.„Zum anderen haben wir beschlossen, dass diese 21 Gemeinden in jene Liste aufgenommen werden sollen, in denen Immobilienbesitzer Anrecht auf einen niedrigeren Steuersatz auf Mieteinnahmen haben“, sagt Kompatscher. „Wer vermietet, hat also gleich einen doppelten Vorteil.“Dass die Super-GIS zwar „ein erster Schritt, aber keinesfalls die Lösung für das Problem der Wohnungsnot im Land sein kann“, ist laut Kompatscher klar. „Diese Maßnahme allein reicht natürlich nicht aus“, so der Landeshauptmann. Aber man habe ja eine ganze Reihe weiterer, wie etwa die Möglichkeit für Gemeinden, die Baudichte im Siedlungsgebiet zu erhöhen, in Gewerbegebieten Wohnungen für Mitarbeiter der Betriebe zu errichten bis hin zur geplanten Möglichkeit, konventionierte Wohnungen zu einem Fixpreis zu errichten.