In Flugzeugen in Italien bleibt die Maskenpflicht bis zum 15. Juni

Für Fahrzeuge des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs bleibt die Maskenpflicht in Italien jedenfalls bis zum 15. Juni in Kraft. Die Klarstellung des Gesundheitsministeriums folgt auf die Mitteilung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), die die Empfehlung zur obligatorischen Verwendung von Masken auf Flughäfen und an Bord eines Flugzeugs aufgehoben haben, wie italienische Medien berichten. - in Personenflugzeugen;- auf Schiffen und Fähren, die für interregionale Verkehrsdienste eingesetzt werden;- in Intercity- und Hochgeschwindigkeitszügen;- in Bussen, die mehr als 2 Regionen verbinden;- in Mietfahrzeugen mit Fahrer;- in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und -regionalverkehrs wie Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen;- in Schulbussen.FFP2-Pflicht gilt auch für öffentliche Aufführungen, die in Theatern, Konzertsälen, Kinos und anderen gleichwertigen Räumlichkeiten stattfinden.In den Stadien besteht keine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken. Bis zum 15. Juni gilt sie aber bei Sportveranstaltungen und Wettkämpfen in geschlossenen Räumen.Chirurgische Masken müssen Besucher von Gesundheits-, Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen tragen.Auch in Pflegeheimen und Wohneinrichtungen für ältere Menschen ist die chirurgische Maske zu tragen.Die Beschäftigten von Geschäften, Restaurants, Bars und Unternehmen müssen bis zum 30. Juni eine chirurgische Maske tragen. Für die Kunden ist sie jedoch nicht mehr obligatorisch.In Schulen ist die Maske für das Personal, die Lehrer und die Schüler ab 6 Jahren bis zum Ende des Schuljahres vorgeschrieben.