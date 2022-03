In Kiew wächst die Angst vor großflächigen Bombardements

„Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen“, schrieb der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Laut Medienberichten kam es in den Vororten von Kiew zu mehreren schweren Gefechten. Nun wächst die Angst, dass Kiew in den kommenden Tagen von den Russen großflächig angegriffen werden könnte. Indes wurde in der Nacht auf Donnerstag Cherson von den russischen Truppen eingenommen. Raketen trafen zivile Ziele, Fernsehstationen und Universitäten. Russische Fallschirmjäger drangen auch in der zweigrößten Stadt der Ukraine, Charkiw ein, eine weitere Stadt, Mariupol, ist umzingelt und ohne Wasser.Nichtsdestotrotz ließ die Ukraine abermals verlauten, dass es keine Ultimaten der Russen akzeptieren werde. Auch eine OSZE-Beobachterin kam unter den Bomben in Charkiw ums Leben: Maryna Fenina, ukrainische Staatsbürgerin und Mitglied der OSZE-Sonderbeobachtungsmission im Land. 3 Schulen und die Kathedrale der Stadt wurden getroffen.Eine Million Menschen sind seit dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine geflohen, wie der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi in einem Tweet mitteilte: „In nur 7 Tagen haben wir den Exodus von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine in die Nachbarländer erlebt“, zitiert ihn die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Für viele Millionen weitere Menschen in der Ukraine sei es an der Zeit, dass die Waffen schweigen, damit lebenswichtige humanitäre Hilfe geleistet werden könne, schrieb Grandi in einem Tweet.Nach Angaben der ukrainischen Regierung gab es seit Beginn des Konflikts bisher mindestens 2000 zivile Todesopfer. Mindestens 277 wurden von der UNO bestätigt, die von einer Million Flüchtlingen spricht.

stol/apa