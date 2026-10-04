Offen ist zunächst aber noch, wie die künftige Regierung aussehen wird. Kulbergs Mitte-Rechts-Partei Vereinte Liste holte 35,3 Prozent. Die mit ihr verbündete rechtskonservative Nationale Allianz lag bei 8,9 Prozent, ein weiterer Partner, die gemäßigte Neue Einheit, bei 6,3 Prozent. <BR \/><BR \/>Damit hätte die Koalition auch ohne einen ihrer bisherigen Partner eine Mehrheit von 59 der 100 Sitze im Parlament in Riga. Der Bauern- und Grünenbund scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. 42 Sitze entfallen auf die Vereinte Liste, zehn auf die Nationale Allianz und sieben auf die Neue Einheit.<BR \/><BR \/>Auf Platz zwei landete die populistische Partei Lettland Zuerst mit 13,1 Prozent (17 Sitze). Die Wahlbeteiligung in dem baltischen Staat lag bei 51,8 Prozent.<h3>\r\n„Sternstunde“ von Kulbergs<\/h3>Kulbergs hatte erst im Mai mit einer Viererkoalition aus Konservativen und Kräften der Mitte die Regierungsverantwortung übernommen, nachdem die vorherige Regierung über einen Streit um Drohnenvorfälle zerbrochen war. Politologen sprechen nun von einer „Sternstunde“ von Kulbergs. Auch innerhalb seiner Mitte-Rechts-Partei führen viele den Wahlerfolg größtenteils auf den Ex-Unternehmer zurück.<BR \/><BR \/>Die Vereinigte Liste - ein Bündnis grüner, konservativer und wirtschaftsnaher Gruppierungen - erhält nach Auszählung fast aller Wahllokale voraussichtlich 42 von insgesamt 100 Sitzen in der Volksvertretung Saeima. Damit kann sie ihre Mandate knapp verdreifachen. Sie war erst vor vier Jahren ins Parlament eingezogen und erzielt damit nun das beste Wahlergebnis einer Partei in Lettland seit der wiedererlangten Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991.