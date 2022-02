In mehreren Schritten zur Abschaffung der Green-Pass-Pflicht: Der Zeitplan

Am 31. März endet in Italien der Ausnahmezustand: „Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, ist es absolut vernünftig anzunehmen, dass wir bis März in ein neues Szenario mit einer schrittweisen Lockerung der restriktiven Maßnahmen, einschließlich des Green Passes, eintreten“, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Andrea Costa, im Radio der Rai.