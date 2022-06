„In Schule bei Corona-Regeln strenger zu sein als außerhalb macht keinen Sinn“

„ Es war nicht einfach, Ersatzpersonal zu finden, aber es ist uns gelungen. Und es ist gelungen, wieder geordnetere Zustände zurückzubekommen. ” — Philipp Achammer, Bildungslandesrat

Philipp Achammer: Wenn man dieses Schuljahr mit dem vorhergehenden vergleicht, dann muss man sagen, dass es ein besseres war, da der Unterricht – mit Ausnahme der Quarantänefälle – in Präsenz stattfinden konnte. Das war ganz wesentlich. Kein noch so guter Fernunterricht kann den Präsenzunterricht ersetzen.Achammer: Das stimmt. Wir haben die staatlichen Maßnahmen bezüglich Impfpflicht für das Bildungspersonal mitgetragen und unterstützt, das war gar keine Frage. Das hat uns aber vor große Herausforderungen gestellt, das stimmt. Es war nicht einfach, Ersatzpersonal zu finden, aber es ist uns gelungen. Und es ist gelungen, wieder geordnetere Zustände zurückzubekommen.Achammer: Das ist ein Wermutstropfen. Nach Ende des Notstands hat man in der Schule nämlich strengere Maßnahmen angewandt als in anderen Bereichen. Das Signal, das damit ausgesandt wurde, war fatal. Man kann nicht den Schulbereich und das Außerschulische komplett anders behandeln, das macht überhaupt keinen Sinn.Achammer: Ich habe gelernt, dass man in einer Pandemie nie etwas vorhersagen kann. Es wird ganz stark davon abhängen, wie sich die Corona-Lage bis zum Herbst entwickeln wird. Aber das Um und Auf ist: In der Schule müssen dieselben Regeln angewandt werden wie außerhalb. Es kann nicht sein, dass im Herbst in der Schule weiterhin die Maskenpflicht gilt, außerhalb der Schule aber nicht. Das ist nicht argumentierbar und auch nicht vertretbar. Und eines muss ich auch sagen: So wie diese Diskussion über eine Lockerung der Maskenpflicht in Rom in den vergangenen Wochen abgelaufen ist, so ist es irgendwann nicht mehr um die Sache selbst gegangen, diese ist parteipolitischen und wirtschaftlichen Interessen zum Opfer gefallen.