In Südtirol könnte schon bald der Wassernotstand ausgerufen werden

Vergangene Woche gab es zwar ein wenig Niederschlag, doch viel zu wenig, um die anhaltende Trockenheit zu mildern.Daher könnte in Südtirol schon bald der Wassernotstand ausgerufen werden, wie Landeshauptmann Kompatscher am Montag nach der Sitzung sagte. Die zuständigen Landesämter seien bereits dabei, eine dementsprechende Verordnung vorzubereiten.In dieser Verordnung werde dann genau festgehalten, wer, wie und wann Wasser zu sparen habe.Bereits im vorigen Sommer wurde in Südtirol der Wassernotstand ausgerufen: Damals von Mitte Juli bis Ende September (Hier lesen Sie mehr dazu).